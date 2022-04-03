ФОТО: Как выглядит уничтоженный под Киевом уникальный самолет "Мрия"

Ранее было опубликовано видео с дрона, которое позволяет оценить масштаб разрушений.

В мире существовал единственный летный экземпляр самолета, который в 1980-х годах был построен на Киевском механическом заводе. Самолет предназначался для перевозки космического корабля "Буран" и различных компонентов ракеты-носителя.

Предполагается, что на воссоздание машины потребуется ориентировочно три миллиарда долларов и более пяти лет.