ФОТО: Как выглядит уничтоженный под Киевом уникальный самолет "Мрия"

Ранее было опубликовано видео с дрона, которое позволяет оценить масштаб разрушений.
В мире существовал единственный летный экземпляр самолета, который в 1980-х годах был построен на Киевском механическом заводе. Самолет предназначался для перевозки космического корабля "Буран" и различных компонентов ракеты-носителя.
Предполагается, что на воссоздание машины потребуется ориентировочно три миллиарда долларов и более пяти лет.
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