Форум свободной России проведет в Таллинне 5-ю Антивоенную конференцию

Ход войны: как продвигаются ВСУ на фронте и что необходимо, чтобы приблизить победу Украины – и крах путинского режима? Смертономика: как война влияет на экономику России и как отражается на мировой экономике?

Какова судьба замороженных российских активов за рубежом и есть ли механизм передачи их на восстановление Украины? Неосоветская мифология Кремля как топливо для войны: как "отключить" народ от неосоветизма и "духовных скреп", навязываемых путинской пропагандой?