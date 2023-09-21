Форум свободной России проведет в Таллинне 5-ю Антивоенную конференцию

Ход войны: как продвигаются ВСУ на фронте и что необходимо, чтобы приблизить победу Украины – и крах путинского режима? Смертономика: как война влияет на экономику России и как отражается на мировой экономике?
Какова судьба замороженных российских активов за рубежом и есть ли механизм передачи их на восстановление Украины? Неосоветская мифология Кремля как топливо для войны: как "отключить" народ от неосоветизма и "духовных скреп", навязываемых путинской пропагандой?
Русская вина: в ответе ли русская культура за нынешний кровавый ужас? Евроинтеграция на марше: какие важные геополитические процессы и изменения в оборонной сфере война запустила на Западе? Эти и другие актуальные вопросы будут обсуждаться во время дискуссий конференции.
В числе участников: известные российские политики Гарри Каспаров, Леонид Гозман, Геннадий Гудков, Иван Тютрин, Илья Пономарев, Иван Преображенский, государственный министр Эстонии (1990–1992) и министр транспорта и коммуникаций (1996–1999) Райво Варе; депутат Европарламента Андрюс Кубилюс (Литва), экс-министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Киммо Кильюнен, ведущие экономисты Владислав Иноземцев, Михаил Крутихин, Сергей Алексашенко, Дмитрий Некрасов и Михаил Кухар (Украина), культурологи Александр Морозов, Андрей Архангельский и Михаил Лотман (Эстония), эксперт Алексей Арестович (Украина), лидер крымских татар Рефат Чубаров (Украина), депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда, медиаэксперты Ханс Луйк (Эстония), Евгений Киселев, Юрий Романенко (Украина) и Константин Эггерт, ученые-политологи Дмитрий Орешкин, Мария Снеговая (США) и Игорь Грецкий (Эстония), политическая и экоактивистка Евгения Чирикова (Эстония), художница, писательница и волонтерка Катерина Марголис (Италия), журналистка-расследовательница Анастасия Кириленко, правозащитники Сергей Давидис, Даниил Константинов, Наталья Пелевина, Николай Полозов и Александр Черкасов.
А также другие представители российской оппозиции за рубежом, европейские политики и эксперты, члены Форума свободной России, волонтеры, оказывающие помощь пострадавшим от преступной войны, развязанной путинским режимом. Все те, кого объединяет цель, ставшая лозунгом ФСР: "Победу – Украине! Свободу – России!".