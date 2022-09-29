Foreign Policy: Россия перебросила в Украину почти всю свою группировку в Северной Европе

По данным издания, из группировки в 30 тысяч военнослужащих, служивших у границ со странами Балтии и Финляндией, остался лишь "костяк состава". Foreign Policy отмечает, что Москва отвела свои силы из Северной Европы, чтобы восполнить потери войск в Украине.
"Сокращение численности войск, которое мы наблюдаем в последние семь месяцев в этом регионе, очень значительно. Россия на протяжении десятилетий держала около нас сухопутные войска, которые сейчас практически испарились", — рассказал военный чиновник одной из скандинавских стран.
При этом он подчеркнул, что Россия сохраняет в регионе мощную группировку воздушных сил, а численность российского Северного флота почти не изменилась. По данным Foreign Policy, Москва перебрасывает другую военную технику из Северной Европы в Украину, в том числе зенитные комплексы и ракеты. Ранее о переброске ЗРК С-300 из-под Петербурга в Украину сообщало финское издание Yle.
Значительное число военнослужащих, которых перебросили из Северной Европы принадлежат к 6-й общевойсковой армии, пишет Foreign Policy. В Украине эти подразделения воевали в Харьковской области, откуда российские военные были вынуждены отступить после начавшегося в сентябре контрнаступления ВСУ.
При этом действующие и бывшие сотрудники оборонных ведомств США и Европы в беседе с изданием отметили, что в долгосрочной перспективе Россия остается угрозой, особенно для стран Балтии. Они ждут, что Москва восстановит свою военную мощь в Западном военном округе вне зависимости от того, как пойдет война в Украине.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В октябре гарантийные поставки подешевеют: готовят дополнительные решения
Гарантийные поставки электроэнергии в октябре...
Марюс Ивашкявичюс. Пугачева. Боже, храни Королеву
И когда умер Горбачев , в глазах одних завершивший...
Правоохрана медлит, а Швенченене с компанией действует: благодарит Россию за войну
Пока суд решает вопрос ликвидации "Международного...
МИД рекомендует гражданам Литвы покинуть Россию (1)
Министерство иностранных дел Литвы (МИД) рекомендует...
Литва уточнила порядок пересечения границы: кого из россиян впустят в страну
Комитет по управлению режимом ЧС, который возглавляет...