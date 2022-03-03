Немецкие власти арестовали яхту российского миллиардера Алишера Усманова, который попал в санкционный список ЕС в связи с российской агрессией против Украины. Об этом сообщил Forbes в среду, 2 февраля, со ссылкой на три источника в яхтенном бизнесе.
Яхта российского олигарха с октября 2021 года находится на ремонте на гамбургском судостроительном заводе Blohm+Voss. По данным американского издания, в среду на работу не вышли специалисты, которые занимаются ремонтом судна. Как сообщил источник Forbes, вероятно, это связано с решением властей Германии наложить арест на имущество Усманова.
Кроме яхты Усманов владеет виллами в Лондоне, Мюнхене и Монако
Стоимость 156-метровой яхты Усманова "Дилбар" оценивается в 600 миллионов долларов. Ее построила для олигарха немецкая судостроительная компания Lürssen в 2016 году. Как отмечает издание, при водоизмещении 15 917 тонн это самая большая моторная яхта в мире, ее экипаж состоит из 96 человек. Она оснащена самым крупным бассейном, построенным для подобного судна, двумя вертолетными площадками, сауной, салоном красоты и тренажерным залом.
Кроме яхты, Усманов владеет в Европе рядом объектов элитной
недвижимости, среди которых особняки в Лондоне и графстве Сюррей общей стоимостью 280 миллионов долларов, а также виллы в Мюнхене, Лозанне, Монако и на Сардинии.
По данным аналитической компании VesselsValue, кроме Усманова суперъяхтами, подобными "Дилбар", владеют еще 32 российских миллиардера.
Санкции ЕС в отношении российских олигархов
Под санкции Евросоюза, введенные 28 февраля в ответ на нападение России на Украину, наряду с Усмановым попали глава "Роснефти" Игорь Сечин, "Транснефти" Николай Токарев, владельцы "Альфа-Групп" Михаил Фридман и Петр Авен, основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, предприниматель Геннадий Тимченко и председатель "Промсвязьбанка" Геннадий Фрадков.
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