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Яхта российского миллиардера находится в Гамбурге на ремонте. Усманов 28 февраля попал в санкционный список ЕС в связи с нападением России на Украину, пишет DW.
Dilbar jachta, imago images / Peter Seyfferth
Dilbar jachta, imago images / Peter Seyfferth
© Scanpix

Немецкие власти арестовали яхту российского миллиардера Алишера Усманова, который попал в санкционный список ЕС в связи с российской агрессией против Украины. Об этом сообщил Forbes в среду, 2 февраля, со ссылкой на три источника в яхтенном бизнесе.

Яхта российского олигарха с октября 2021 года находится на ремонте на гамбургском судостроительном заводе Blohm+Voss. По данным американского издания, в среду на работу не вышли специалисты, которые занимаются ремонтом судна. Как сообщил источник Forbes, вероятно, это связано с решением властей Германии наложить арест на имущество Усманова.

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Кроме яхты Усманов владеет виллами в Лондоне, Мюнхене и Монако

Стоимость 156-метровой яхты Усманова "Дилбар" оценивается в 600 миллионов долларов. Ее построила для олигарха немецкая судостроительная компания Lürssen в 2016 году. Как отмечает издание, при водоизмещении 15 917 тонн это самая большая моторная яхта в мире, ее экипаж состоит из 96 человек. Она оснащена самым крупным бассейном, построенным для подобного судна, двумя вертолетными площадками, сауной, салоном красоты и тренажерным залом.

Кроме яхты, Усманов владеет в Европе рядом объектов элитной
недвижимости, среди которых особняки в Лондоне и графстве Сюррей общей стоимостью 280 миллионов долларов, а также виллы в Мюнхене, Лозанне, Монако и на Сардинии.

По данным аналитической компании VesselsValue, кроме Усманова суперъяхтами, подобными "Дилбар", владеют еще 32 российских миллиардера.

Санкции ЕС в отношении российских олигархов

Под санкции Евросоюза, введенные 28 февраля в ответ на нападение России на Украину, наряду с Усмановым попали глава "Роснефти" Игорь Сечин, "Транснефти" Николай Токарев, владельцы "Альфа-Групп" Михаил Фридман и Петр Авен, основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, предприниматель Геннадий Тимченко и председатель "Промсвязьбанка" Геннадий Фрадков.

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