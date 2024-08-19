"Фонд Клуни" стал "нежелательной организацией" в России

По второму делу проходят командиры российских сухопутных войск, которые, как утверждается, незаконно задержали, пытали и казнили четырех человек в Харьковской области во время оккупации этой территории с марта по сентябрь 2022 года.

Подозреваемыми по третьему делу стали командиры российских подразделений, которые, как считается, причастны к целому ряду преступлений, включая казни, пытки, сексуальное насилие, мародерство и другие нарушения, совершенные во время оккупации Киевской области в марте 2022 года.

О „Фонде Клуни за справедливость“

„Фонд Клуни за справедливость“ был основан в 2016 году голливудским актером Джорджем Клуни и его супругой - адвокатом по правам человека Амаль Клуни. Как сказано на сайте фонда, его задачами являются сбор доказательств массового нарушения прав человека и предоставление правовой поддержки жертвам, а также работа, направленная на то, чтобы нарушителей привлекли к ответственности. Сейчас фонд ведет свою деятельность в более чем 40 странах мира.