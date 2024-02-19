Фон дер Ляйен готова второй срок возглавлять Еврокомиссию

По его словам, тем самым ХДС выступает за то, чтобы фон дер Ляйен на второй срок осталась на посту председателя Европейской комиссии, который она занимает с 2019 года.

Сама Урсула фон дер Ляйен на совместной с Мерцем пресс-конференции в Берлине заявила, что готова баллотироваться на второй срок на посту главы Еврокомиссии, назвав это решение "осознанным и хорошо продуманным".

Окончательное решение о выдвижении фон дер Ляйен должно быть принято на съезде ЕНП, который пройдет 6 и 7 марта в Бухаресте.