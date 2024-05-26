Фон дер Ляйен призвала подготовить ЕС к возможной войне

На фоне продолжающегося вторжения РФ в Украину и повторяющихся угроз российского президента Владимира Путина Европейский Союз должен подготовиться к возможной войне и принять меры для совместного вооружения, считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Тот, кто говорит и действует, как Путин, не хочет мира, а намерен продолжать", - заявила она в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk в воскресенье, 26 мая.