Флорида отправит Нацгвардию в Техас на границу с Мексикой

В ходе обострения конфликта между республиканскими властями штата Техас и администрацией президента Джо Байдена о контроле над границей с Мексикой губернатор-республиканец штата Флорида Рон Десантис объявил об отправке в Техас батальона Национальной гвардии численностью до 1000 человек для борьбы с нелегальной миграцией, сообщает агентство AP в четверг, 1 февраля.

Это лишь один из многих случаев, когда другие штаты в прошедшие три года направляли полицейских или подразделения Нацгвардии в Техас для пресечения нелегальной миграции из Мексики. Весной 2021 года вскоре после прихода в Белый дом демократа Джо Байдена губернатор Техаса Грег Эббот из-за миграционного кризиса вступил в противостояние с федеральными властями и инициировал не согласованную с ними операцию "Одинокая звезда".