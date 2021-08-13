Физраствор вместо вакцины: медсестру в Германии подозревают в саботаже вакцинации от ковида

Полиция расследует действия медсестры в центре вакцинации во Фрисландии, недалеко от побережья Северного моря.
Многие привитые физраствором были старше 70 лет — в условиях пандемии эти люди относятся к группе высокого риска.
По словам инспектора Петера Беера, которого цитирует Süddeutsche Zeitung, 40-летняя женщина в социальных сетях выражала скепсис по поводу коронавируса и критиковала правительственные ограничения, направленные на сдерживание пандемии.
Как сообщает региональная вещательная компания NDR, повторную вакцинацию попросили пройти 8557 человек, и на данный момент около 3600 уже договорились о новой прививке.
В апреле медсестра призналась, что ввела физиологический раствор шести пациентам — по ее словам, она уронила флакон с вакциной на пол и не хотела, чтобы об этом узнали.
Однако в ходе полицейского расследования стало ясно, что физраствор вместо вакцины Pfizer/BioNTech получили куда больше людей.
Полиция не исключает, что медсестра могла руководствоваться и политическими мотивами, хотя ее адвокаты это отвергают и оспаривают масштабы подмены.
Полиция продолжает опрашивать свидетелей, никаких обвинений по делу пока не предъявлено.
В Германии уже не раз проходили акции против вакцинации, среди участников которых были и ультраправые группировки, не признающие официальные данные о ходе эпидемии и распространении вируса.
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