Финский начальник КПП: российские пограничники вытолкнули мигрантов

После закрытия в ночь на 18 ноября четырёх погранпереходов на юго-востоке Финляндии из-за наплыва просителей убежища "Вартиус" оказался наиболее близким к Санкт-Петербургу переходом (он расположен примерно в 700 километрах к северу), и десятки граждан таких стран, как Сомали и Сирия, устремились туда.

По словам начальника погранперехода Йоуко Киннунена, "с российской стороны вытолкали людей на шлагбаум и закрыли за ними пограничные заграждения". Финский пограничник считает, что его российские коллеги прямо подталкивали иностранцев к тому, чтобы они отправились на финский КПП и попросили убежища. Киннунен утверждает, что некоторые из граждан третьих стран обвиняли российских пограничников в том, что те "вытолкали" их из страны против их воли и заявляли, что вовсе не собираются просить убежища в Финляндии. Комментариев российской стороны не было.