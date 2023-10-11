Финский эксперт по России о повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией: ”Трудно увидеть других игроков, кроме России”

По мнению эксперта, Россия будет иметь возможность саботировать газопроводы в Балтийском море – районе, с которым русские знакомы уже несколько веков.

– Основным поводом может являться, конечно же, вступление Финляндии в НАТО. В последнее время как официальные, так и неофициальные лица очень громко говорят о том, какие действия должна предпринять Россия в отношении Финляндии и Запада. В этом смысле это неудивительно, – считает Эклунд.

Марко Эклунд – майор в отставке. Более 20 лет он следил за российскими вооруженными силами, а с 2018 по 2021 год – занимал должность заместителя представителя обороны Финляндии в Москве. В настоящее время он работает редактором информационных материалов в Yle MOT.

– В этой ситуации очень трудно увидеть другие действующие лица, кроме России, поскольку риторика России в отношении Финляндии очень жесткая, – говорит Эклунд.

Эксперт по России Марко Эклунд считает, что за повреждением газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, скорее всего, стоит Россия, мотив которой – отреагировать на членство Финляндии в НАТО .

– В России при Министерстве обороны есть Главное управление глубоководных исследований, в задачи которого входит подводная разведка, картографирование и подготовка к подводным диверсиям. У них есть разные надводные и подводные технологии, предназначенные для такого типа операций.

Премьер-министр Петтери Орпо (Коалиционная партия) на пресс-конференции вчера заверил, что со снабжением Финляндии все в порядке, и газа достаточно, несмотря на то, что газопровод не работает. Каких последствий сторона, повредившая газовую трубу, могла добиваться диверсией?

– Если виновником является Россия, то это атака на связи между двумя странами НАТО. Это была проверка реакции. Они пытаются вызвать страх и показать, что готовы сделать что-то подобное. Возможно, они готовы сделать что-то еще. И мир уже видел подобное в Украине и западных странах, – говорит Эклунд.