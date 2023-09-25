Финская телекомпания опубликовала редкие видео Путина из начала 1990-х

"Уникальное домашнее видео показывает, как Путин проводил свободное время на роскошной вилле на юге Финляндии во времена распада Советского Союза", – предваряет издание свою публикацию.
Yle обращает внимание на одежду Путина – "светлую майку и синие спортивные брюки Adidas", а также на его растрёпанные волосы.
"Таким был Путин до того, как разбогател: плохая ветровка, плохая прическа, плохая рубашка без рукавов", – цитирует издание Люка Хардинга, эксперта по России, журналиста The Guardian.
Видео, попавшее в распоряжение Yle, было снято в Финляндии во время первомайских выходных в начале 1990-х годов. Точный год не называется.
На видео показано, как Путин в майке и спортивных штанах играет в пинг-понг в паре со своим начальником, тогдашним мэром Петербурга Анатолием Собчаком, против двух предположительно охранников. На видео также попал момент, когда Путин, Собчак и ещё несколько людей обедают на террасе.
Видео, как пишет Yle, было снято на представительской вилле компании Thomesto Group, которая вела бизнес в России. Местом действия является остров Торсё на южном побережье Финляндии. Финская компания Thomesto импортировала необработанную древесину из России, "поэтому связи с руководителями ее восточного соседа были для нее жизненно важны", пишет издание.