Финская таможня передала восемь яхт в Национальное полицейское управление. Она установила в ходе расследования, что это суда, на владельцев которых распространяются санкции против России и Беларуси, передает Bloomberg со ссылкой на сообщение таможни.

"В случае с семью прогулочными судами наше расследование показало, что они могут быть связаны с организациями, включенными в санкционные списки ЕС", — рассказал Сами Ракшит, директор департамента правоприменения финской таможни. Его слова приводятся в пресс-релизе о передаче яхт. Об одном из судов полиции сообщили после налоговой проверки, уточняется в сообщении.

Весной финская таможня задержала 21 яхту для расследования возможных связей владельцев с физическими и юридическими лицами под санкциями Европейского союза. Еще шесть яхт были задержаны летом. По словам Ракшита, у судов сложные цепочки владельцев, связи которых ведут в налоговые убежища.

В некоторых случаях определить конечного владельца не представлялось возможным, добавил он. По словам таможенника, выявление компаний, подпадающих под санкции, было затруднено сложными соглашениями о собственности на них. Расследование отнимало много времени, сказал Ракшит.

Яхты российских миллиардеров попали под пристальное внимание властей в Европе и во всем мире в ходе санкционной "заморозки" активов из России в ответ на военные действия на территории Украины. Bloomberg называл суперъяхты миллиардеров из России "символом непрозрачного, возмутительного богатства". По его оценке, российские миллиардеры скупили через оффшорные компании, зарегистрированные в налоговых убежищах, таких как Бермуды или Каймановы острова, одни из самых больших яхт в мире.

По данным SuperYacht Times, часть яхт российских миллиардеров не подходит под категорию суперъяхт, это яхты длиной более 262 футов (около 80 метров). Такие яхты называют мега- или гигаяхтами, из 153 существующих судов этой категории россияне владеют около 30, абсолютным большинством. Некоторые страны могут принять решение фактически конфисковать яхты и продать их. Во многих странах Европы нарушение санкций не является преступлением, а Европейский союз пытается сейчас изменить законодательство.