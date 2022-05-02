Финская компания Fennovoima объявила о расторжении контракта с российской госкорпорацией "Росатом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1". В официальном заявлении, опубликованном пресс-службой Fennovoima в понедельник, 2 мая, причиной расторжения названы "значительные задержки" и неспособность компании RAOS Project - дочерней структуры "Росатома" - завершить строительство. Также отмечаются дополнительные риски для реализации проекта, связанные с войной в Украине. Сотрудничество между Fennovoima и "Росатомом" прекращается немедленно.

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В документе отмечается, что решение, чреватое сокращением рабочих мест и нарушением цепочек поставок, далось руководству компании нелегко.

Контракт на строительство "АЭС Ханхикиви-1" в районе города Пюхяйоки был подписан в 2013 году. Общий объем инвестиций должен был составить 6,5-7 млрд евро. Кроме того, был заключен контракт с российским поставщиком ядерного топлива "ТВЭЛ" на 450 млн евро.

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В "Росатоме" не понимают причин, побудивших финских партнеров пойти на такой шаг. Подрядчик добросовестно выполняет свои обязательства, "проект прогрессирует, налажена командная работа заказчика и подрядчика", - заявили в госкорпорации.

Кроме того, в "Росатоме" указали, что решение Fennovoima не обсуждалось на уровне акционеров проекта по сооружению АЭС , крупнейшим из которых является финское дочернее предприятие российской госкорпорации.

В "Росатоме" отметили, что оставляют за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с контрактами и международным законодательством.