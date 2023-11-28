Финская компания экспортировала в Россию запчасти после начала войны

По данным журналистов, в Россию отправляли запчасти для шведских грузовиков Volvo и Scania. HD-Parts получает запасные части для грузовиков напрямую с заводов в Китае, Гонконге, Тайване и других странах - у фирмы нет связей со шведскими автомобильными компаниями.

Эксперт по санкциям Эрленд Бьёрдведт подтвердил журналистам, что наименования партий HD-Parts во многом соответствуют товарам, что запрещены для ввоза в Россию. Бьёрдведт сделал вывод, что HD-Parts может быть крупнейшим поставщиком запчастей для грузовиков в Россию во всем западном мире.

В самой компании отрицают нарушение санкций. Глава компании Лассе Линдквист заявил, что таможня проверяла и одобряла каждое отправление в Россию. Он заверил, что у него есть все необходимые документы. При этом Линдквист подтвердил, что не менее 3/4 оборота HD-Parts приходится на российский экспорт.

Помимо запчастей для грузовиков, из Финляндии в Россию также поставлялись грузовики и полуприцепы.