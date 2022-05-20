"С завтрашнего дня, в течение предстоящего летнего сезона Gasum будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников по трубопроводу Balticconnector (из Эстонии - Ред.)", - отметил финский оператор. Гендиректор Gasum Мика Вильянен заявил, что сожалеет о прекращении поставок из РФ, которые велись в соответствии с контрактом. "Однако мы тщательно готовились к этой ситуации и при условии, что не будет перебоев в газотранспортной сети, в ближайшие месяцы мы сможем обеспечить газом всех наших клиентов", - подчеркнул он.