Финляндия запретила въезд автомобилям с российскими номерами

Как сообщила глава министерства иностранных дел Элина Валтонен, Хельсинки должны были пересмотреть трактовку рекомендаций Евросоюза по ввозу автомобилей. Этим занимались МИД вместе с таможней.

Запрет на въезд не касается граждан Евросоюза и людей из их ближайшего круга, сотрудников дипломатических миссий или людей, въезжающих в Финляндию по гуманитарным основаниям.

Финляндия стала четвёртой граничащей с Россией страной ЕС, запретившей въезд российским легковым авто. Ранее это сделали страны Балтии: Латвия, Эстония и Литва. Вильнюс сделал исключение для автомобилей, направляющихся в или из Калининграда.