По данным издания, речь идет о сделке с финской компанией, которая закупала минеральные удобрения в Дубае. Еще в октябре 2021 года суд арестовал 323 тысячи евро оплаты в пользу дубайской Agricultural Minerals DMCC, так как решил, что Ротенберг имел к ним прямой или косвенный доступ.

Районный суд это решение отменил, но апелляционный стал на сторону обвинения и постановил арестовать средства. В качестве доказательства он принял во внимание расследования СМИ, которые показали, что дубайская компания на самом деле действовала от имени российского акционерного общества "Минудобрения", подконтрольного Ротенбергу.

Хотя апелляционный суд обращался к Agricultural Minerals с просьбой предоставить документы о том, что деньги не будут передаваться подсанкционному лицу или использоваться им, он их так и не получил.

Россия заморозила счета диппредставительств Финляндии



Финляндия активно замораживает активы российских олигархов и других лиц, находящихся под санкциями, после того как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной. На конец апреля были заморожены активы 1710 физических или юридических лиц на сумму около 244 миллионов евро, отмечает Helsingin Sanomat.

Ранее в среду МИД Финляндии заявил, что Россия заморозила банковские счета финских дипломатических представительств. Речь идет о посольстве Финляндии в Москве и генеральном консульстве в Санкт-Петербурге. По словам главы внешнеполитического ведомства Пекки Хаависто, Финляндия направила России ноту, но официальных объяснений пока не получила.