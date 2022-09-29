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Правительство Финляндии в четверг приняло решение о закрытии въезда гражданам России с туристическими визами в ночь на 30 сентября 2022 года.
Eilės pasienyje su Suomija
Eilės pasienyje su Suomija
© Scanpix / Reuters

По словам главы МИД страны Пекки Хаависто, россияне смогут въезжать в Финляндию только по семейным обстоятельствам, для учебы, работы или в случае владения недвижимостью.

23 сентября финские власти объявили, что запретят въезд для туристов из России. Запрет коснется тех, у кого есть шенгенские визы, выданные как Финляндией, так и другими странами. При этом Хаависто отметил, что "важно обеспечить возможность пересечения границы по гуманитарным причинам".

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С 19 сентября въезд для россиян с шенгенскими визами запретили Латвия, Литва, Польша и Эстония.

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