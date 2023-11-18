Финляндия закрыла 4 из 9 КПП на границе с РФ

На границе РФ и Финляндии 17 ноября вновь выросло число просителей убежища без необходимых документов. По данным финских пограничников, на юго-востоке страны были зарегистрированы 163 таких мигранта - вдвое больше, чем за всю предыдущую неделю.

Между тем, российские госСМИ сообщили об акции протеста россиян в Хельсинки против закрытия погранпереходов на границе. Днем 18 ноября около 300 человек призвали открыть границу с РФ, написало РИА "Новости".

В последние дни сотни граждан Ирака, Сирии, Йемена и других стран Ближнего Востока переходят российскую границу, чтобы попасть в Финляндию, отмечает издание YLE News. Число просителей растет с августа, у большинства из них при этом нет необходимых для въезда в Финляндию документов. Замглавы финской погранслужбы Маркку Хассинен заявил, что власти считают эту деятельность "четко организованной", поскольку она "не могла возникнуть сама по себе". "Это серьезная угроза национальной безопасности, которая уже отягощает деятельность властей в районе восточной границы", - заявил Хассинен.