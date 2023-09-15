Финляндия все же планирует запретить въезд российских автомобилей

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rus.delfi.ee
Suomijos vėliava
Suomijos vėliava
ФОТО: Scanpix / Reuters

В вопросе допуска российских машин Финляндия собирается следовать общей линии ЕС. Подробности сегодня на пресс-конференции должна сообщить министр иностранных дел Элина Валтонен (Коалиционная партия).

Ранее Латвия, Литва и Эстония закрыли въезд на свою территорию для владельцев российских автомобилей. Руководитель санкционного отдела МИД Пиа Сариваара на прошлой неделе заявила Yle, что Финляндия собирается обсудить этот вопрос с другими странами ЕС, которые граничат с РФ.

Ранее МИД страны заявил, что автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию.

Согласно полученной Yle информации, пересекать границу больше не смогут транспортные средства на российских номерах, рассчитанные менее чем на 10 пассажиров. В запрете на въезд будут некоторые исключения, о которых сообщат позже.

О том, когда запрет вступит в силу, пока нет точной информации.

Финляндия ужесточила въездную политику после того, как Россия начала войну в Украине. Движение на восточной границе снизилось, однако оно по-прежнему является относительно оживленным.

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