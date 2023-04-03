Финляндия во вторник официально станет членом НАТО

"Президент Саули Ниинистё отправляется в Брюссель, где примет участие в церемонии вступления, которая пройдет в штаб-квартире НАТО", - сообщил офис главы государства в "Твиттере".
Об этом же заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, во вторник в в штаб-квартире альянса будет поднят флаг Финляндии как полноправного члена организации.
"Это - историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена нашего альянса. Мы впервые поднимем флаг Финляндии тут, в штаб-квартире НАТО. Это хороший день для Финляндии и для всего альянса", - заявил Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО.
Генсек НАТО отметил также, что с точки зрения процедуры принятия Финляндии в альянс, это самый стремительный процесс ратификации в истории организации.
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