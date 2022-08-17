Финляндия резко сократит выдачу виз россиянам

Финляндия с сентября нынешнего года резко сократит количество виз, выдаваемых гражданам России, сообщил во вторник, 16 августа, министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в эфире национальной телерадиовещательной компании Yleisradio Oy (Yle).

По словам Хаависто, новые меры не потребуют поправок в законодательство Финляндии. Время оформления туристических виз будет ограничено, например, определенными днями либо часами в день, что значительно сократит их количество, объяснил министр.

Глава консульского отдела финского МИДа Юсси Таннер пояснил, что сейчас от россиян поступает в сутки около 1000 заявок на визы всех типов. С сентября это число уменьшится до 500 обращений, причем лишь 100 из них придутся на туристические визы. Приоритет при рассмотрении заявок будет отдан членам семей и тем, кто приезжает в Финляндию по работе и учебе, сказал Таннер.

Финляндия также поддерживает приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, сообщил Пека Хаависто. Одновременно МИД изучает возможность введения специальных гуманитарных виз для россиян, что могло бы облегчить переезд в Финляндию журналистам и гражданским активистам, пишет Yle.

Предложение не выдавать визы россиянам обсудят на саммите ЕС в конце августа

Дискуссия о необходимости полного запрета на выдачу европейских виз россиянам возобновилась после того, как в начале августа к такому шагу призвал президент Украины Владимир Зеленский - в качестве санкций за вторжение России в его страну.

"О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут. Они скажут: "Эта война не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?" Может. Это население выбрало это правительство, и оно не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него", - заявил Зеленский.

За жесткие ограничения выступили в том числе власти Чехии, Эстонии, Латвии и Литвы . Вопрос об ограничении выдачи шенгенских виз будет обсуждаться на Совете ЕС в конце августа.

Правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу виз

В Европейской комиссии на вопрос, может ли Евросоюз принять решение не выдавать больше россиянам туристические визы, сообщили, что действующие правила ЕС не позволяют полностью прекратить предоставление виз. "Всегда есть группы лиц, которым должны быть выданы визы. Речь идет о гуманитарных случаях, членах семей, журналистах и диссидентах", - уточнили в Еврокомиссии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) накануне также заявил, что не поддерживает тотальный запрет на выдачу виз гражданам РФ, напомнив о россиянах, которые вынуждены бежать из страны от политических преследований. "Все решения, которые мы принимаем, не должны усложнять им процесс обретения свободы и выезда из страны для спасения от диктатуры в России. Это не война российского народа, это война Путина", - сказал Шольц.