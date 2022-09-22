"Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новый закон, который будет сделан очень быстро, или интерпретацию существующих правил", сказал дипломат.
Он отметил, что работа уже началась, ею занимаются эксперты из разных министерств под руководством МИД.
"Финляндия не хочет быть транзитной страной, даже для россиян с шенгенскими визами, выдаваемыми другими странами, и теперь мы хотим взять под контроль этот трафик", — подчеркнул Хаависто.
Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. После этого россияне массово хлынули к границам России с Финляндией и Грузией.
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