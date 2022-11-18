Финляндия решила потратить более $143 млн на забор на границе с Россией

Правительство Финляндии предложило направить $143,4 млн на строительство забора вдоль границы с Россией. Пограничная служба страны намерена построить 130-260 км ограждений, охватывающих 10-20% от общей протяженности границы, передает Reuters.

По данным погранслужбы Финляндии, заборы будут строиться в первую очередь рядом с пунктами пересечения границы и в приграничных районах на юго-востоке страны. В июне Финляндия заявила, что построит заборы вдоль границы, чтобы повысить "готовность к гибридным угрозам", таким как "потенциальный массовый приток просителей убежища". Инициатива о готовности к гибридными угрозам, как отмечает агентство, спорная с точки зрения правил предоставления убежища в Евросоюзе, была принята в июле большинством голосов.

Это позволяет парламенту ускорить выделение финансирования для его реализации. У Финляндии есть исторический опыт войн с Россией, но граница в лесных массивах страны обозначена только пограничными столбами и пластиковыми указателями на всем протяжении 1300 км. До предложения правительства о выделении финансирования на строительство пограничного забора парламент направил $5,8 млн на пилотный проект.

Строительство ограждений поддержали все парламентские партии. Пилотную часть забора можно построить в течение предстоящей зимы и весны, а весь забор может быть полностью готов через два-три года, отметил глава финской погранслужбы генерал-лейтенант Паси Костамоваара в конце сентября. «Мы подсчитали, что барьерное ограждение, то есть забор, технический контроль и подъездные дороги, сделали бы наш пограничный контроль более эффективным уже сейчас, но особенно это повысит нашу эффективность в случае беспорядков», — заявил он.