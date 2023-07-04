Финляндия продолжает активно вести бизнес с Россией

С момента полномасштабного вторжения в Украину компании Финляндии поставили в Россию товаров по меньшей мере на 1,5 миллиарда долларов США , сообщает в понедельник, 3 июля, финская медиакомпания Yle, ссылаясь на данные таможенной статистики. На самом деле объем товарооборота между странами еще больше, поскольку в статистику попали только часть компаний, ведущих торговлю с Россией.

Торговать с Россией продолжили и те фирмы, которые после 24 февраля 2022 года объявили о намерениях приостановить свой бизнес в этой стране. Так, компания Metso Outotec, предоставляющая технологии и оборудование для горнодобывающей, перерабатывающей и металлообрабатывающей промышленности, спустя неделю после полномасштабного вторжения объявила о том, что не будет поставлять свою продукцию в Россию. В реальности же такие поставки продолжались еще много месяцев, а среди ее клиентов числились Тайшетский алюминиевый завод, который относят к структурам Олега Дерипаски, и "Удоканская медь", которую связывают с Алишером Усмановым.