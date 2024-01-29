Финляндия: президентские выборы на фоне обострения отношений с Россией

Хотя полномочия президента в Финляндии носят скорее формальный характер, глава государства, который также выполняет функции верховного главнокомандующего вооруженными силами страны, участвует в руководстве внешней политикой в сотрудничестве с кабинетом министров.

В списке из девяти кандидатов лидируют два известных политика: бывший премьер-министр консерватор Александр Стубб и экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто из Партии зеленых, баллотирующийся как независимый кандидат.

Избирательные участки закрылись в 20:00, после чего общественная вещательная компания Yle опубликовала результаты предварительных голосований, согласно которым Стубб лидирует с 28,3 %, а Хаависто - с 25,8 %.

Почти половина, 44,5 %, избирателей проголосовали заранее.

Напомним, что в ноябре прошлого года Финляндия закрыла восточную границу в связи с наплывом мигрантов, в котором Хельсинки обвиняет Москву.