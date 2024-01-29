Финляндия: президентские выборы на фоне обострения отношений с Россией

Хотя полномочия президента в Финляндии носят скорее формальный характер, глава государства, который также выполняет функции верховного главнокомандующего вооруженными силами страны, участвует в руководстве внешней политикой в сотрудничестве с кабинетом министров.
В списке из девяти кандидатов лидируют два известных политика: бывший премьер-министр консерватор Александр Стубб и экс-министр иностранных дел Пекка Хаависто из Партии зеленых, баллотирующийся как независимый кандидат.
Избирательные участки закрылись в 20:00, после чего общественная вещательная компания Yle опубликовала результаты предварительных голосований, согласно которым Стубб лидирует с 28,3 %, а Хаависто - с 25,8 %.
Почти половина, 44,5 %, избирателей проголосовали заранее.
Напомним, что в ноябре прошлого года Финляндия закрыла восточную границу в связи с наплывом мигрантов, в котором Хельсинки обвиняет Москву.
"Сейчас мы находимся в ситуации, когда Россия и, в частности, Владимир Путин используют людей как оружие, – заявил Стубб в четверг вечером во время заключительных теледебатов. – Это проблема мигрантов, это безжалостная, циничная мера. И в этом случае мы должны поставить безопасность Финляндии на первое место".
Главный соперник Хаависто подчеркнул, что Финляндия должна "послать России очень четкий сигнал, что так больше продолжаться не может".
Стубб был премьер-министром Финляндии в 2014-2015 годах, а Хаависто занимал ряд министерских постов.
Если никто из претендентов на должность президента пост не наберет более 50% голосов, то 11 февраля пройдет второй тур с участием двух наиболее популярных кандидатов.