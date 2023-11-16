Финляндия полностью закрывает некоторые пункты пропуска на границе с Россией

Глава МВД Мари Рантанен на пресс-конференции, посвященной ситуации на юго-восточной границе, заявила, что Финляндия должна была отреагировать на растущее число просителей убежища.
МАПП Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра будут закрыты в 00:00 в ночь на пятницу и субботу.
В дальнейшем заявления о предоставлении международной защиты можно будет подать на двух северных пунктах пересечения границы.
Премьер-министр Петтери Орпо заметил, что правительство хотело серьезно отреагировать на происходящее на границе.
Он констатировал, что практика российских пограничников изменилась и они стали пускать людей без надлежащих документов через границу.
Ранее глава МВД Рантанен объявила, что ведомство в срочном порядке готовит предложение, позволяющее при необходимости ограничить пересечение границы между Россией и Финляндией. Она еще вчера должна была объявить о новых ограничениях, но пресс-конференция была отменена. Президент Саули Ниинистё заявил, что необходимы ”очень четкие меры”, чтобы остановить поток просителей убежища.