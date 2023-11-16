Финляндия полностью закрывает некоторые пункты пропуска на границе с Россией

Глава МВД Мари Рантанен на пресс-конференции, посвященной ситуации на юго-восточной границе, заявила, что Финляндия должна была отреагировать на растущее число просителей убежища.

МАПП Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра будут закрыты в 00:00 в ночь на пятницу и субботу.

В дальнейшем заявления о предоставлении международной защиты можно будет подать на двух северных пунктах пересечения границы.

Премьер-министр Петтери Орпо заметил, что правительство хотело серьезно отреагировать на происходящее на границе.

Он констатировал, что практика российских пограничников изменилась и они стали пускать людей без надлежащих документов через границу.