Финляндия полностью закрывает некоторые пункты пропуска на границе с Россией

 
YLE.fi
Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Reuters / Scanpix
В Финляндии многосторонние автомобильные пункты пропуска (МАПП) Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты в 00:00 в ночь на пятницу и субботу.

Глава МВД Мари Рантанен на пресс-конференции, посвященной ситуации на юго-восточной границе, заявила, что Финляндия должна была отреагировать на растущее число просителей убежища.

МАПП Ваалимаа, Нуйямаа и Иматра будут закрыты в 00:00 в ночь на пятницу и субботу.

В дальнейшем заявления о предоставлении международной защиты можно будет подать на двух северных пунктах пересечения границы.

Премьер-министр Петтери Орпо заметил, что правительство хотело серьезно отреагировать на происходящее на границе.

Он констатировал, что практика российских пограничников изменилась и они стали пускать людей без надлежащих документов через границу.

Ранее глава МВД Рантанен объявила, что ведомство в срочном порядке готовит предложение, позволяющее при необходимости ограничить пересечение границы между Россией и Финляндией. Она еще вчера должна была объявить о новых ограничениях, но пресс-конференция была отменена. Президент Саули Ниинистё заявил, что необходимы ”очень четкие меры”, чтобы остановить поток просителей убежища.

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