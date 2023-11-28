Финляндия полностью закроет восточную границу с Россией до 13 декабря

По его словам, с помощью этой меры Финляндия хочет взять под контроль попытки гибридного влияния со стороны России.
"Это организованная деятельность", – заявил министр.
"Россия стала причиной сложившейся ситуации, и она может положить ей конец", – заявил премьер.
По словам Орпо, закрытие границы носит временный характер, обусловленный ситуацией с безопасностью.
По словам главы МВД Мари Рантанен, госсовет постановил временно закрыть все пункты пересечения восточной границы.
YLE.fi
Оставить комментарий Читать комментарии