Финляндия отказалась выдавать Украине российского неонациста, его освободили из-под стражи

Верховный суд постановил, что Финляндия не будет экстрадировать Воислава Тордена, также известного как Яна "Славяна" Петровского, в Украину.

Верховный суд Финляндии обосновал отказ в экстрадиции условиями содержания в украинских тюрьмах. Европейский суд по правам человека постановил, что они нарушают третью статью Европейской конвенции по правам человека. Согласно этой статье, никто не должен подвергаться пыткам, бесчеловечному обращению или наказанию унижающим достоинство образом.

Суд отметил, что в случае экстрадиции в Украину Тордена ждет обращение, унижающее человеческое достоинство.

Тордена задержали 20 июля 2023 года финские пограничники в аэропорту Хельсинки-Вантаа у выхода на посадку на рейс в Ниццу.

Уездный суд Хельсинки 21 июля принял решение о задержании Тордена на основании Закона об иностранцах. Ему был запрещен въезд в ЕС, однако он сменил имя и сумел въехать в Финляндию по новым документам.