Финляндия официально стала членом НАТО

"Мы впервые поднимем финский флаг здесь, в штаб-квартире НАТО. Это будет хороший день для безопасности Финляндии, для безопасности Северной Европы и для НАТО в целом", - заявил накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. - В результате Швеция также станет более безопасной".

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто завершил процесс присоединения, передав официальный документ госсекретарю США Энтони Блинкену в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Блинкен назвал вступление Финляндии в НАТО "историческим днем" и сказал, что этот переход произошел из-за войны российского президента Владимира Путина в Украине.

"Я склонен сказать, что это, возможно, единственное, за что мы можем поблагодарить господина Путина, потому что он в очередной раз ускорил то, что, как он утверждает, хочет предотвратить агрессией России", - сказал Блинкен.

До недавнего времени вступление в альянс Финляндии блокировала Турция: Анкара обвиняла две скандинавские страны в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую она считает террористической организацией, а также последователей Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией в мае прошлого года, но Турция блокирует ее из-за аналогичных жалоб.

Любое расширение НАТО требует поддержки всех его членов.

Ответ на российскую агрессию

Членство Финляндии в НАТО - один из самых важных моментов в новейшей истории Североатлантического альянса.

Финляндия решила отказаться от нейтралитета и присоединиться к НАТО в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Швеция также отказалась от давнего обязательства соблюдать нейтралитет, подав заявку на вступление в НАТО.

Общественное мнение Финляндии радикально изменилось после вторжения России в Украину. Почти за одну ночь прошлой весной поддержка членства в НАТО подскочила с трети финнов до почти 80%.

Вторжение России в Украину дало новый импульс Организации Североатлантического договора, которая была основана в 1949 году для защиты от советской угрозы.

После неудач в Афганистане и внутренних разногласий в эпоху бывшего президента США Дональда Трампа, после заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у НАТО "отмирает мозг", и стремительно растущих амбиций Китая российское вторжение, похоже, вернуло почву под ноги стагнирующему альянсу.

Что изменится?

В практическом смысле не так уж много: Финляндия стала официальным партнером НАТО в 1994 году, тесно взаимодействует с армиями альянса, соответствует всем его техническим и институциональным требованиям.

Главное изменение - это пятая статья Североатлантического договора, которая рассматривает нападение на одно государство НАТО как нападение на весь альянс.

"Одним из самых важных сигналов президента Путина... было то, что он против любого дальнейшего расширения НАТО, - сказал Столтенберг во вторник вечером. - Он хотел, чтобы НАТО было меньше. Теперь президент Путин получает больше НАТО на своих границах".

С этим утверждением трудно спорить: сухопутная граница Финляндии и России составляет более 1300 км. Более того, именно в пограничных с Финляндией районах сосредоточены стратегические базы российских межконтинентальных баллистических ракет и базы Северного флота.

К тому же снабжение этих баз осуществляется по одной железнодорожной линии и одной автодороге, разветвляющихся лишь к северу от Ладоги - что дает силам альянса теоретическую возможность перерезать эту линию снабжения в любом месте на протяжении полутысячи километров.

Москва созерцает

В январе 2022 года Москва потребовала от НАТО отказаться от расширения на восток, не принимать в альянс бывшие страны СССР, в том числе Украину, отказаться от любого военного сотрудничества с ними, а также вернуть натовские войска на позиции 1997 года, когда в альянс еще не вступили страны Центральной и Восточной Европы и Балтии.

Вторжение России в Украину привело к противоположным результатам. Однако, когда об этом было объявлено, реакция Кремля оказалась на удивление спокойной.

Путин тогда заявил, что ответ России на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры альянса. И хотя, по словам Путина, "проблемы создаются на голом месте", со Швецией и Финляндией "у России проблем нет" - в отличие от Украины.

"У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России возник бы территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента", - заявил тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Для Путина проблема НАТО всегда была не военно-стратегической (военная угроза скорее использовалась как повод, главный аргумент, в том числе и для собственного убеждения), а геополитически-исторической по своей сути. То есть НАТО пусть существует на Западе, но не "у нас". Украина, Грузия, Молдавия - это "у нас". Исторически "у нас", - отметила политолог Татьяна Становая.