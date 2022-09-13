Финляндия не собирается закрывать въезд или ограничивать выдачу виз для россиян

"Полная приостановка выдачи виз или прекращение действия всех туристических виз — это меры, для которых мы не можем найти законного основания. В основе системы и верховенства закона лежит то, что ситуация каждого заявителя рассматривается в индивидуальном порядке", — заявил Таннер.

Как отметил представитель финского МИД, после отмены упрощенного режима есть три главных изменения: увеличение консульского сбора до 80 евро, увеличение минимального срока рассмотрения до 15 дней и возможность требования дополнительных документов для подтверждения целей поездки. Таннер подчеркнул, что большинство возможных ограничений Финляндия уже ввела.

Кроме того, по его словам, Финляндия не намерена вводить такие же ограничения, как в странах Балтии. Недовольство таким решением уже выразила директор Эстонского института внешней политики Кристи Райк.

"Я озадачена тем, что Финляндия не присоединилась к странам Балтии и Польше в их решении ограничить въезд российских туристов по шенгенским визам, выданным в других странах ЕС. Финляндия ссылается на юридические причины, которые я считаю неправдоподобными", — заявила Райк.

В ответ на ее заявление Таннер подчеркнул, что решения о запрете на въезд должны приниматься в индивидуальном порядке, а не на основе национальности. "Почему Финляндия не готовит запрет на въезд или запрет на выдачу виз для российских граждан? Я попытаюсь объяснить. Государственные органы всегда должны строго соблюдать закон, и мы не думаем, что общий запрет на выдачу виз (или въезд) для одной национальности совместим с законом", — написал он в ответе Райк.

Таннер также отказался комментировать решения других стран, отметив, что весьма скептически относится к полному запрету на выдачу виз туристам из России. По его мнению, для того, чтобы это решение было законным, необходимо совместное решение на уровне ЕС и поправка к Шенгенскому соглашению. Столь глубокие изменения в Шенгенской системе и правовых принципах "маловероятны в нынешней ситуации", считает Таннер.