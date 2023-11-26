Финляндия не исключает полного закрытия границы с РФ

21 ноября телеканал Yle сообщил, что заместитель канцлера юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил подготовленный министерством внутренних дел страны проект закона о полном закрытии границы с Россией. Пуумалайнен обосновал свое решение тем, что законопроект не предоставляет достаточной возможности подавать на границе прошения об убежище.

С полуночи 24 ноября на границе Финляндии с Россией были закрыты также КПП "Салла", "Вартиус" и "Куусамо".

В ночь на 18 ноября по решению правительства Финляндии временно прекратили работу четыре из девяти КПП на границе с Россией : "Иматра", "Ниирала", "Нуйямаа" и "Ваалимаа". Они будут закрыты как минимум до 18 февраля 2024 года, отметила при этом министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

Ранее, 22 ноября, на фоне усугубляющейся ситуации с наплывом мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока на границе Финляндии с РФ Орпо сообщил, что Хельсинки оставляют открытым лишь один, наиболее труднодоступный КПП - переход "Рая-Йоосеппи" на северо-востоке страны.

"При необходимости Финляндия закроет всю восточную границу. Все свои КПП. А принятие заявлений о предоставлении убежища будет сосредоточено в другом месте", - такие слова премьер-министра Финляндии Петтери Орпо цитирует финский общественный телеканал Yle на своем сайте в воскресенье, 26 ноября.

Рост числа мигрантов на границе Финляндии с РФ

С августа текущего года на границе Финляндии с Россией резко увеличилось число просителей убежища из Ирака, Сирии, Йемена, Сомали и других стран Ближнего Востока и Африки. У большинства из них нет документов, необходимых для въезда в Финляндию. С начала ноября число таких мигрантов на российско-финской границе превысило 600 человек.

По мнению финских властей, этот кризис мог быть спровоцирован Москвой. Замглавы финской погранслужбы Маркку Хассинен заявил, что считает ситуацию "угрозой национальной безопасности".

23 ноября Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex объявило, что направляет на поддержку пограничной службы Финляндии еще 50 своих сотрудников, а также патрульные машины и другое оборудование.

Граница Финляндии с Россией, являющаяся также внешней границей ЕС, имеет протяженность 1340 километров.