Финляндия начнет добывать уран – первой в ЕС

Государственная компания Terrafame объявила о планах начать добычу урана на руднике Талвиваара в районе Соткамо к лету 2024. Сейчас там добывают в основном никель и кобальт, используемые при производстве батарей для электроавтомобилей.
По данным предприятия, в килограмме поднимаемой из-под земли руды содержится около 17 миллиграммов урана, и до этого момента его относили к производственным отходам. В Terrafame ожидают, что смогут получать около 200 тонн урана ежегодно.
Инвестиции в проект составили примерно 20 миллионов евро. Предполагается, что добытый уран будет экспортироваться за границу.
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