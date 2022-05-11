Финляндия на 99,9% вступит в НАТО, и причиной тому стал Путин

Как следует из проведенного во вторник опроса общественного мнения, 76% населения Финляндии поддерживают этот шаг.

"Единственный человек, благодаря которому это происходит - Путин. Он - причина нашего вступления в НАТО", - утверждает Стубб. При этом он подчеркивает, что Финляндию совершенно не беспокоят угрозы России, припасенные на случай присоединения финнов к Альянсу, и напоминает, что сходная риторика имела место, когда в 1949 году в НАТО вступали Исландия, Дания и Норвегия.

Стубб признает, что в переходный период рассмотрения заявки, когда гарантии безопасности альянса еще не будут распространяться на Финляндию, возможно запугивание, кибератаки и поток дезинформации со стороны России. Но при этом он напоминает, что Финляндия и Швеция имеют одни из самых крупных армий в Европе, и что Стокгольм и Хельсинки уже получили гарантии безопасности от США, Великобритании, Германии и Франции.