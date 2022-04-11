Если эти планы реализуются, Финляндия станет страной с самой протяженной (1340 км) общей границей с Россией среди членов НАТО, она проходит примерно в 200 км от Санкт-Петербурга. И Финляндия, и Швеция также имеют протяженную береговую линию и многочисленные острова в Балтийском море.
Швеция более 200 лет не вступала ни в какие военные союзы, а Финляндия строго соблюдала дружественный к СССР нейтралитет на протяжении всей холодной войны. Под влиянием российской агрессии общественное мнение в обеих странах резко сместилось в сторону вступления в НАТО.
Шведская газета Aftonbladet ранее на прошлой неделе также писала, что Швеция может утвердить свою заявку на вступление в НАТО к середине июня, а в конце того же месяца ее могут одобрить члены альянса на своем саммите в Мадриде. По данным газеты, Финляндия и Швеция рассчитывают вступить в НАТО одновременно и тесно координируют свои действия.
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