Финляндия готовится ввести новые ограничения на границе с Россией

На днях финские власти уже ввели дополнительную ограничительную меру - запретили пересечение границы с Россией на велосипеде. Однако люди без необходимых документов продолжают прибывать на пункты пропуска на юго-восточной границе Финляндии. Накануне их было несколько десятков, к середине дня вторника уже около 20.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прокомментировал ситуацию во вторник в парламенте. "Посыл правительства ясен. Мы хотим позаботиться о безопасности нашей границы", - заявил он, отметив, что к ситуации надо отнестись серьёзно.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила, что ведомство оперативно готовит предложения по ограничению пересечения границы. По словам Орпо, власти могут ограничить перемещение через границу, закрыть отдельные пограничные пункты или даже все или принимать прошения об убежище только в одном конкретном месте.