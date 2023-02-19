Однако Финляндия не откажется от вступления в НАТО, если Анкара ратифицирует лишь заявку Хельсинки. "Тогда мы присоединимся", - сказал Савола в интервью AP на конференции по безопасности в Мюнхене, выразив надежду, что Финляндия, которая имеет 1340-километровую границу с Россией, станет членом альянса до саммита НАТО в июле 2023 года.

Аналогичные замечания в Мюнхене позже сделали и другие высшие должностные лица Финляндии, отмечает агентство. Премьер-министр Санна Марин заявила, что Финляндия предпочитает присоединиться к НАТО вместе со Швецией, но "не может влиять" на то, как заявки стран будут ратифицированы. Президент Финляндии Саули Ниинистё сказал, что Турция, если она одобрит заявку Хельсинки, но откажет Стокгольму, создаст сложную ситуацию.

"Наши руки в каком-то смысле связаны. Мы подали заявку на членство. Должны ли мы сейчас сказать: "Нет, мы отменяем нашу заявку?" Нет, мы не можем просто так это сделать", - сказал Ниинистё.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года на фоне российской агрессии против Украины. В настоящее время их одобрили все страны блока, за исключением Турции и Венгрии. Позиция Анкары в отношении вступления в альянс Швеции резко ужесточилась после правоэкстремистской акции с сожжением Корана возле посольства Турции в Стокгольме.