Финляндия будет производить боеприпасы для Украины

"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет в дальнейшем увеличивать производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Это решение будет принято очень скоро.

Сейчас объявлено о плане значительного увеличения производства боеприпасов. Мы намерены поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас.

В то же время, мы еще больше повысим готовность Финляндии и стран Северной Европы к производству боеприпасов", сказал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью Iltalehti, цитирует "Европейская правда"

Хяккянен отметил, что решение о начале производства боеприпасов для Украины, вероятно, примут до Рождества.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall выиграл крупный заказ на 155-мм артиллерийские боеприпасы для Украины; заказчик – неназванная страна НАТО.