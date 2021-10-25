Financial Times узнала о планах Евросоюза снова открыть дипмиссию в Афганистане

Как сообщает портал телеканала "Дождь", в Кабуле может возобновить работу офис Европейской службы внешних связей, которая занимается внешней политикой и безопасностью. В сентябре Брюссель направил в Афганистан миссию, чтобы оценить возможность возвращения дипломатов в Кабул.
ЕС считает, что должен защищать права человека в Афганистане, настаивать на выполнении талибами своих обещаний, не дать стране превратиться в "экспортера терроризма" и помочь в предотвращении гуманитарного кризиса, пишет газета.
По ее данным, ЕС также реагирует на действия Китая, России и Турции, которые не стали закрывать свои посольства в Афганистане после прихода к власти "Талибана".
По словам одного из источников газеты, Брюссель в течение последнего месяца пытался договориться о том, чтобы дипломатическое представительство в Кабуле охраняли европейские частные компании, но вынужден был признать, что альтернативы охранникам "Талибана" нет.
Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали подтвердила The Financial Times, что Евросоюз работает над "минимальным присутствием" в Афганистане. От подробностей она отказалась из соображений безопасности.
По ее словам, пока речь идет только о диппредставительстве всего ЕС, а не отдельных государств-членов. При этом Массрали подчеркнула, что планы вернуть в Афганистан европейских дипломатов не являются знаком признания власти талибов.
Талибы объявили о контроле над Афганистаном в середине августа. 21 сентября спецпредставители России, Китая и Пакистана по Афганистану обсудили с руководителями "Талибана" борьбу с терроризмом и развитие отношений. Позже заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид сообщил, что "Талибан" попросил Россию помочь со снятием санкций ООН.
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