Financial Times: Россия может начать крупномасштабное наступление в Украине в течение 10 дней

Аналитики, пишет издание, полагают, что местом для новой атаки может стать западная часть Луганской области в районе Кременной и Лимана, которые были отбиты украинскими военными в ходе контрнаступления прошлой осенью. Россия собирает там войска уже несколько недель.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 5 февраля отметил, что есть много сообщений о том, что россияне хотят попробовать в феврале "отыграться за прошлогодние поражения". "Очень тяжело в Донецкой области — ожесточенные бои. Но как бы ни было тяжело и каким бы ни было давление, мы должны выстоять", — сказал президент.