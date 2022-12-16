За месяц до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, доверенные лица Путина по экономическим вопросам посетили его резиденцию в Ново-Огарево, чтобы проинформировать его о возможных последствиях западных санкций, пишет издание, ссылаясь на свои источники.

По их данным, Греф выступил перед Путиным с 39-страничной презентацией, предупредив российского президента о катастрофических последствиях, которые могут последовать, если напряженность вокруг Украины, которая уже тогда достигла апогея, еще больше обострится.

Издание называет Грефа близким союзником Путина еще со времен работы в мэрии Петербурга в 1990-х, когда будущий глава Сбербанка имел репутацию самого либерального члена расширенного окружения Путина - и высказывал свое мнение.

Набиуллина, "уважаемый управляющий ЦБ", и некоторые другие разделяли опасения Грефа и помогли подготовить презентацию, следует из публикации. Презентация же предупреждала, что "жесткие санкции" за Украину могут вызвать панику на финансовых рынках и отбросить российскую экономику на десятилетия назад (а качество жизни россиян будет отставать даже от уровня развивающихся стран).

По словам нескольких людей, знакомых с этим вопросом, пока Греф рассказывал о возможных последствиях, Путин прервал его и спросил, что Россия должна сделать, чтобы избежать худших из санкций, говорится в статье.

"Слишком робкие, чтобы предостеречь Путина от военной эскалации, у технократов не было четкого решения: и они не могли заставить себя сказать Путину, что ему грозит геополитическая катастрофа", - пишет Financial Times. Они покинули встречу, так и не узнав, что именно планировал Путин - и учел ли он их сообщение, утверждает издание.

"Они были достаточно храбрыми, чтобы попросить о встрече. Но они не смогли довести свой месседж", - сказал один из собеседников газеты.

Неспособность Путина прислушаться к предупреждениям опустошила технократов. "Я никогда не видел [Грефа] таким. Он был совершенно потерян, в состоянии полного шока", - сказал человек, видевший Грефа в первые дни войны.