Financial Times: Британия переходит на режим энергосбережения

Как сообщает Financial Times по словам Сунака, некоторые домохозяйства могли бы экономить до 500 фунтов стерлингов в год, уменьшив свои счета за электроэнергию на 15%, если бы бережнее пользовались электроприборами.
В правительстве считают, что с помощью простейших мер, таких как отключение бойлеров и выключение электрических устройств в течение дня, страна может сэкономить немало электроэнергии. Комитет по изменению климата заявил, что лишь посоветовав домохозяйствам закрывать шторы на ночь для сохранения тепла, казначейство может сэкономить от 7 до 34 млн фунтов стерлингов.
Другие страны, такие как Франция и Германия, уже начали информационные кампании по энергосбережению.
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