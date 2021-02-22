Запрет на политическую рекламу в Facebook и связанные с ним алгоритмы стали причиной блокировки сообщений о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса. Об этом пишет Politico со ссылкой на проведенный анализ.

Фильтры Facebook, которые обычно занимаются отсевом и блокировкой политической пропаганды и рекламы, еще в сентябре начали помечать как неприемлемые сообщения, повышающие осведомленность граждан о вакцинах и прививочной кампании от Covid-19.

Речь идет о платной рекламе как минимум в 110 сообществах. Алгоритмы соцсети удаляли сообщения о механизмах действия вакцины, расположении прививочных пунктов. Рекламодатели могут оспорить блокировку своих сообщений, однако издание называет этот процесс слишком обременительным и практически бессмысленным в условиях быстрой смены новой информации о коронавирусе.

В Facebook признали наличие проблемы и заявили, что уже восстановили рекламу вакцинации двух сообществ. Politico сообщает, что с учетом широкого распространения в социальной сети противников прививок, блокировка платных сообщений о вакцинации ставит под сомнение пригодность платформы для получения достоверной информации о пандемии Covid-19.

Facebook ввел запрет на политическую рекламу примерно за неделю до выборов президента США в ноябре 2020 года.

В компании сочли, что подобная мера поможет защитить пользователей от вводящего в заблуждение контента накануне выборов. В то же время Bloomberg писал, что за три месяца весной и летом 2020-го экс-президент Дональд Трамп и нынешний глава государства Джо Байден потратили на свою рекламу в социальной сети почти $30 млн.