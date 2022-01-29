Документальный фильм о покушении на российского оппозиционного политика Алексея Навального получил две награды на американском фестивале независимого кино Sundance. Фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра завоевал приз зрительских симпатий в категории "Документальный фильм", а также награду как лучший фильм фестиваля по мнению зрителей (Festival Favorite Award), сообщили организаторы Sundance в Солт-Лейк-Сити в субботу, 29 января.

Премьера ленты, снятой компаниями CNN и HBO Max, состоялась на этом же фестивале 26 января. Как сообщил в соцсетях сам Навальный, съемки проходили во время его лечения в Германии с момента выхода из комы до задержания в московском аэропорту Шереметьево по возвращению в Россию. "Последний раз съемочная группа была со мной в тот момент, когда на погранконтроле люди в форме сказали мне: "Пройдемте", - написал оппозиционер в Instagram.

Соратники Навального написали в его аккаунте в микроблоге Twitter, что о присуждении наград фильму о его отравлении оппозиционер узнает лишь 31 января.

Отравление Алексея Навального и его арест в России

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа 2020 года в самолете, выполнявшем рейс Томск - Москва. После экстренной посадки в Омске Навальный был госпитализирован, а через два дня доставлен в берлинскую клинику "Шарите". В искусственной коме он находился 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера, которые по просьбе клиники исследовали пробы, взятые у политика, обнаружили в них следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". К такому же выводу независимо друг от друга пришли специалисты Швеции, Франции и ОЗХО. Москва отвергает обвинения в причастности к покушению.

Пройдя курс лечения и реабилитации в Германии, Навальный 17 января 2021 года вернулся в Россию, где сразу же был задержан в аэропорту Шереметьево. Политика обвинили в нарушении правил условного наказания по делу "Ив Роше" и арестовали. Суд в Москве 2 февраля отправил оппозиционера на 2 года и 8 месяцев в колонию, признав виновным в "нарушении обязательств по условному наказанию" по делу "Ив Роше". 20 февраля Навального признали еще и виновным в клевете по "ветеранскому делу", оштрафовав на 850 тысяч рублей. Сейчас оппозиционер отбывает наказание в исправительной колонии в Покрове.