Фильм "Навальный" уже получил первые награды
Канадский режиссер фильма Дэниэл Роэр работал над картиной в период лечения Навального в берлинской клинике "Шаритэ" и во время возвращения оппозиционера в Россию в январе 2021 года.
Премьера фильма состоялась в январе 2022 года. Картина рассказывает о событиях, связанных с отравлением российского оппозиционера в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию Навального в Германии, его попытку расследовать произошедшее, и арест самого политика, решившего возвратиться в Москву.
Лента уже получила приз зрительских симпатий в категории "Документальный фильм", а также награду как лучший фильм фестиваля по мнению зрителей (Festival Favorite Award) на американском фестивале независимого кино Sundance. Показ фильма "Навальный" прошел на американском телеканале CNN, британском телеканале BBC Two и стриминговом сервисе HBO Max.
В шорт-лист номинантов также вошли фильмы о женщинах - активистках политических движений "Вся красота и кровопролитие" и "Движение Джейн", картина о музыканте Леонарде Коэне "Аллилуйя: Леонард Коэн, Путешествие, Песня», лента о Вьетнаме "Дети тумана" и другие.
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