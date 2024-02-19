Фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию BAFTA

"История Мариуполя стала символом всего, что случилось, символом борьбы, символом веры. Спасибо за то, что вы усилили наш голос, и давайте продолжать борьбу", — сказал Чернов на церемонии награждения в Лондоне.

Главную награду BAFTA получила картина "Оппенгеймер" режиссёра Кристофера Нолана.

"20 дней в Мариуполе" снят командой репортёров агентства Associated Press в составе режиссёра Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки и продюсера Василисы Степаненко.

Группа снимала осаду города в течение 20 дней и вынуждена была уехать, когда российские войска подошли слишком близко к городу и захватили его часть. Журналисты опасались, что отснятые материалы в случае обнаружения, скорее всего, были бы уничтожены российскими военнослужащими.

"20 дней в Мариуполе" удостоен Пулитцеровской премии. Фильм получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино "Сандэнс" и премию Гильдии режиссёров Америки.