Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию "Оскар"

"20 дней в Мариуполе" был снят командой репортёров агентства Associated Press в составе режиссёра Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки и продюсера Василисы Степаненко.

Группа снимала осаду города в течение 20 дней и вынуждена была уехать, когда российские войска подошли слишком близко к городу и захватили его часть.