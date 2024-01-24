Фильм "20 дней в Мариуполе" номинирован на премию "Оскар"

 
"Голос Америки"
"Oskarų" statulėlės
"Oskarų" statulėlės
ФОТО: Vida Press
Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" о первых днях российского вторжения на территорию Украины в 2022 году номинирован на премию "Оскар" в категории лучший документальный фильм.

"20 дней в Мариуполе" был снят командой репортёров агентства Associated Press в составе режиссёра Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетки и продюсера Василисы Степаненко.

Группа снимала осаду города в течение 20 дней и вынуждена была уехать, когда российские войска подошли слишком близко к городу и захватили его часть.

"20 дней в Мариуполе" уже был удостоен Пулитцеровской премии.

Церемония вручения премий «Оскар» запланирована на 10 марта в Лос-Анджелесе.

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"Голос Америки"
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