Имя российского певца Филиппа Киркорова было удалено из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины (так называемого "черного списка" СБУ). Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает Министерство культуры Украины.

"Вследствие нового письма Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, Минкульт исключает Киркорова из этого списка", - указывается в пресс-релизе министерства.

При этом Минкульт подчеркивает, что ни причин включения иностранных лиц в список угрожающих национальной безопасности Украины, ни причин исключения их из этого списка СБУ министерству культуры не сообщает.

За что Киркоров попал в "черный список" СБУ

24 июня стало известно о том, что Филипп Киркоров был внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Сделано это было по запросу СБУ, направленному в Минкульт Украины 11 июня. Как писало тогда информагентство "Українські Новини" со ссылкой на пресс-службу СБУ, основанием для этого шага стали "неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что аннексированный полуостров - это часть России".

После внесения Киркорова в "черный список" СБУ в Украине должны были перестать показывать телепередачи с участием российского артиста.