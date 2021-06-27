aA
Филипп Киркоров был внесен в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, 24 июня. По данным СМИ, основанием для этого тогда стали его "пропагандистские концерты".
Filipas Kirkorovas
Filipas Kirkorovas
© Instagram

Имя российского певца Филиппа Киркорова было удалено из списка лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины (так называемого "черного списка" СБУ). Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщает Министерство культуры Украины.

"Вследствие нового письма Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, Минкульт исключает Киркорова из этого списка", - указывается в пресс-релизе министерства.

Статьи по теме:
Украина признала Филиппа Киркорова угрозой для нацбезопасности  (20)
Адвокат Киркорова решил дойти до ЕСПЧ из-за запрета на въезд в Литву для певца  (29)

При этом Минкульт подчеркивает, что ни причин включения иностранных лиц в список угрожающих национальной безопасности Украины, ни причин исключения их из этого списка СБУ министерству культуры не сообщает.

За что Киркоров попал в "черный список" СБУ

24 июня стало известно о том, что Филипп Киркоров был внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Сделано это было по запросу СБУ, направленному в Минкульт Украины 11 июня. Как писало тогда информагентство "Українські Новини" со ссылкой на пресс-службу СБУ, основанием для этого шага стали "неоднократные пропагандистские концерты и заявления Филиппа Киркорова, в которых он высказывался в поддержку аннексии Крыма Россией, а также настаивал на том, что аннексированный полуостров - это часть России".

После внесения Киркорова в "черный список" СБУ в Украине должны были перестать показывать телепередачи с участием российского артиста.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Суд отклонил жалобу Киркорова - запрет на въезд в Литву остается в силе (40)

14 июня Административный суд Вильнюсского округа...

TOP новостей

Agnė Bilotaitė

Проясняется схема нелегальной миграции из Беларуси: с такими потоками еще не сталкивались участвует режим Лукашенко и пограничники  (162)

В этом году из Беларуси в Литву пытались попасть...

Visaginas

"Попутчики" из Висагинаса в Вильнюс: как выучить литовский в "самом русском" городе и не остаться в тени ядерных реакторов (155)

Социальная отчужденность и неравенство – одна из самых...

Nelegalių migrantų sulaikymas

Нелегалы. Кризис или возможность? (73)

Проблема нелегальной иммиграции этим летом жителей...

Женщина хотела навестить маму в другой стране: поездка в Латвию стала неожиданным вызовом (39)

7 ноября в Литве был объявлен второй карантин, который...

В то время как обед в Паланге дорожает, отдыхающие с удовольствием пользуются нелегальной услугой (8)

В Паланге, полной летней жары и ритма отпусков, цены во...